Il molo a Gaza è un fallimento

Avrebbe dovuto, nelle intenzioni Usa, segnare un punto di svolta nell'ingresso di aiuti umanitari via mare nell'enclave palestinese in tempo di guerra. Invece il molo temporaneo da 230 milioni di dollari che l'esercito americano ha costruito in breve tempo a Gaza ha ampiamente fallito nella sua missione: lo sostengono le organizzazioni umanitarie. Probabilmente, scrive il New York Times, la struttura terminerà le operazioni parecchie settimane prima di quanto inizialmente previsto.

Calendario alla mano, è stato in servizio solo per circa 10 giorni. I primi camion carichi di aiuti hanno iniziato a sbarcare il 17 maggio. P er il resto del tempo è stato "in riparazione" dopo che il mare agitato lo ha pesantemente danneggiato, oppure è stato messo in pausa per motivi di sicurezza. Il molo non è mai stato concepito come qualcosa di più di una misura tampone mentre l'amministrazione Biden spingeva Israele a consentire l’ingresso di più cibo e altri rifornimenti a Gaza attraverso le rotte terrestri: un modo teoricamente molto più efficiente per fornire aiuti. Ma anche gli obiettivi minimi non saranno centrati, secondo quanto hanno riferito al quotidiano alcuni funzionari militari americani.

A Gaza la situazione rimane disastrosa. Il molto potrebbe essere smantellato già il mese prossimo. Il molo "non funziona, almeno non per i palestinesi", ha scritto Stephen Semler, co-fondatore del Security Policy Reform Institute, in un saggio per Responsible Statecraft . All'inizio di giugno, il Pentagono ha respinto le affermazioni che circolavano sui social media secondo cui il molo era stato utilizzato nel corso del raid israeliano che aveva liberato quattro ostaggi ma che aveva portato anche alla morte di decine di palestinesi.

257 giorni di guerra, e nessuna tregua all'orizzonte.