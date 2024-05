Monaco fa coming out come transgender: "La Chiesa impari ad avere a che fare con noi"

Il monaco statunitense Christian Matson ha fatto coming-out dichiarandosi pubblicamente transgender dopo aver ricevuto l'autorizzazione del vescovo John Stowe della diocesi di Lexington, in Kentucky. La Chiesa, ha spiegato il monaco 39enne, dovrà "avere a che fare" con le persone trans della comunità cattolica "che si rifiutano di compromettere la propria identità per la loro fede", ha spiegato alla testata Religious News Service raccontando la sua storia.

La vocazione religiosa e la transizione durante il college

"Non è vostra la chiesa da cui cacciarci, questa è la chiesa di Dio, e Dio ci ha chiamati e innestati in essa", ha affermato il monaco nel corso dell'intervista, spiegando di essere probabilmente il primo membro del clero trans.

Cresciuto nella chiesa presbiteriana, Matson si è convertito al cattolicesimo nel 2010, 4 anni dopo la transizione di genere, intrapresa durante gli anni del college. Per il monaco, la transizione fa parte della sua "storia medica" più che rappresentare una "parte centrale della mia identità personale".

"Dovete avere a che fare con noi, perché Dio ci ha chiamati in questa chiesa", ha detto Matson, il cui obiettivo è quello di "avviare una conversazione significativa su un argomento particolarmente spinoso".

Un coming out che scuote la comunità cattolica statunitense e che arriva ad appena un mese dalla pubblicazione del trattato "Infinite Dignity" da parte del Vaticano. Nel documento viene riaffermata la posizione della Chiesa su fluidità di genere, aborto ed eutanasia. "Desiderare un'autodeterminazione personale, come prescrive la teoria del gender, al di là di questa verità fondamentale che la vita umana è un dono, equivale a una concessione all'antica tentazione di farsi Dio, entrando in competizione con il vero Dio d'amore rivelatoci nel vangelo", si legge.