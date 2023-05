Morta 4 anni fa, la salma della suora è ancora intatta: la Chiesa indaga

Gower, un villaggio di mille abitanti a 70 chilometri da Kansas City, nello Stato rurale americano del Missouri, sta diventando meta di pellegrinaggio. Da più di una settimana, ormai, centinaia di fedeli, pellegrini e curiosi si sono pazientemente messi in fila per vedere con i propri occhi quello che molti definiscono un miracolo: il corpo intatto di Suor Wilhelmina Lancaster, la fondatrice afroamericana delle Sorelle Benedettine di Maria, morta nel maggio del 2019, all’età di 95 anni. La salma, che è stata riesumata per caso dopo quattro anni, non mostra alcun segno di decomposizione. "Suor Wilhelmina era stata rinchiusa in una semplice bara di legno e senza essere imbalsamata", ha raccontato una suora a Newsweek.

Le religiose delle Sorelle Benedettine di Maria inizialmente hanno cercato di tenere l'informazione segreta sul corpo intatto della suora. Ma è stato inutile: lo scorso 18 maggio, in occasione della giornata dedicata alla memoria dei defunti nella lotta in difesa della bandiera degli Stati Uniti, in 15mila hanno varcato la soglia della piccola cappella delle Benedettine di Maria. La suora aveva fondato l’ordine nel 1995, a 70 anni.

Sul caso ora indaga anche la diocesi di Kansas City-St. Joseph. Si sta valutando l'ipotesi di un caso di incorruttibilità, che secondo la tradizione cattolica indica un intervento divino che arresta o rallenta la decomposizione, come segno di santità.

I fedeli sono entusiasti e gridano al miracolo. Chi arriva si accosta al corpo della suora (ora posto in una teca di vetro), si inginocchia, sgrana i rosari, prega. Si sono registrate visite anche dal Canada e dal Messico.