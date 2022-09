La storia di Celia, morta per un'allergia dopo aver mangiato un panino vegano

Va avanti nel Regno Unito l'inchiesta sul caso di Celia Marsh, una donna di 42 anni morta il 27 dicembre 2017 a Bath dopo aver mangiato un panino vegano acquistato da Pret A Manger, nota catena di fast food inglese con centinaia di ristoranti in tutto il mondo. La 42enne, assistente in uno studio dentistico e madre di cinque figli, aveva una grave allergia al latte vaccino e per questo stava molto attenta a ciò che mangiava. Tant'è che portava sempre con sé un autoiniettore di epinefrina e controllava maniacalmente ogni etichetta. Pochi mesi prima di morire la donna aveva già avuto una grave reazione allergica mentre era nello studio dove lavorava, ma grazie alla somministrazione immediata di adrenalina era sopravvissuta. ù

Quel 27 dicembre la 42enne, infermiera di Melksham, nel Wiltshire, era a fare shopping insieme al marito Andy e a tre delle loro cinque figlie di 7, 15 e 17 anni. Intorno alle 14 avrebbe comprato una focaccia e poco dopo, mentre passeggiava con il resto della famiglia, ha iniziato a respirare affannosamente fino a crollare a terra per strada. La donna è stata soccorsa e portata in ospedale dove è deceduta poco dopo. "L'etichetta dichiarava che si trattava di cibo ‘vegano', ma poi si è resa conto che qualcosa non andava" ha affermato il marito della donna.

Secondo un'ipotesi l'involucro della foccia sarebbe stato contaminato, ma come riporta la BBC una successiva inchiesta contro la catena di fast food è stata archiviata per mancanza di prove. In aula il marito della vittima ha detto che pochi giorni dopo la morte della moglie ha trovato l'involucro del panino nella sua borsetta. "Dopo l'incidente del maggio 2017 - ha spiegato tra le lacrime - , Celia aveva paura di commettere un errore ed era molto attenta a non entrare in contatto con il latte in alcun modo".