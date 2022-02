Morta l'influencer Cristina Vita Aranda: colpita da un proiettile durante un festival

Paraguay sotto choc per la morte dell''influencer e modella Cristina Vita Aranda. La 29enne, moglie del giocatore del Club Olimpia Ivan Torres, è rimasta coinvolta in una sparatoria mente assisteva al Ja'umina Fest. E' stata raggiunta da un proiettile alla testa. Con lei c'era proprio Torres, corso in ospedale con la moglie.

Aranda era a San Bernardino per assistere a un concerto. Poi la sparatoria. Con lei è stato ucciso anche un uomo. Almeno 4 i feriti. Sembra che l’obiettivo di chi ha aperto il fuoco fosse uno spacciatore locale, ma le indagini delle autorità locali sono in corso.

La modella, mamma di tre figli, ha lottato tra la vita e la morte in ospedale ma i traumi erano troppo gravi. La notizia della sua morte è stata data ai fan - mezzo milione di follower solo su Instagram - con una nota ufficiale: "Una delle priorità di Cristina era essere vicina ai suoi follower. Per rispetto in questo momento delicato, l’ingresso alla camera ardente sarà esclusivamente per la famiglia e gli amici. Apprezziamo il vostro desiderio di accompagnarci in questo momento delicato. Vi chiediamo di utilizzare lo spazio al piano terra per lasciare una dedica e rendere omaggio a Cristina”.