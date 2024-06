È morta la mamma di Michelle Obama

Lutto per l'ex firste Lady Michelle Obama. La madre Marian Robinson si è spenta all'età di 86 anni. La triste notizia è stata confermata sui social dai familiari. "È morta pacificamente questa mattina e, al momento, nessuno di noi sa esattamente come potremo andare avanti senza di lei", si legge in un messaggio firmato dagli Obama. Mamma Robinson si era trasferita alla Casa Bianca durante i due mandati di Barack Obama, nel 2009 e nel 2017, per contribuire a crescere le sue nipoti piu' giovani, Malia e Sasha, e ha dato "sostegno incondizionato" alla famiglia presidenziale. In una nota firmata dai suoi due figli, Michelle e Craig, e i rispettivi compagni e figli, l'86enne viene descritta coma una donna semplice, discreta e dedita ai suoi cari.

Morta Marian Robinson: il messaggio di Michelle Obama

La stessa Michelle Obama ha voluto dire addio alla madre con un lungo post pubblicato sui social: "Sei sempre stata la mia roccia, sempre lì per qualsiasi cosa avessi bisogno. Dicevi sempre: 'Il mondo intero è pieno di piccoli Craig e di piccole Michelle', "per sottolineare la bellezza e il potenziale di ogni bambino".

"Come sempre, aveva ragione - conclude il messaggio - È anche vero sebbene lei lo negasse categoricamente, che c'è stata e ci sarà una sola Marian Robinson. Nella nostra tristezza, siamo sollevati dal dono straordinario della sua vita. E passeremo il resto della nostra vita cercando di essere all'altezza del suo esempio".