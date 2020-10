La commessa di 21 anni morta dopo essere stata travolta dagli scaffali del supermercato

Tragedia immane in un supermercato brasiliano di Sao Luis, in Brasile. Una dipendente di 21 anni, Elane de Oliveira Rodrigues, che lavorava al supermercato Mateus Atacarejo Mix è morta il 2 ottobre scorso quando alcuni scaffali pieni di merci sono collassati travolgendo lei e un gruppo di clienti. Le cause del gravissimo incidente sono ancora da accertare.

La commessa di 21 anni travolta dagli scaffali nel supermercato

In tutto sono otto le persone rimaste sotto il grosso scaffale, tra personale dell’azienda e clienti, rimasti feriti nell’incidente. Il boato ha attirato l'attenzione di tutti i clienti che si sono dati da fare per soccorrere i feriti, rimasti sotto quintali di merce. Sono servire ore per liberare tutti, ma la giovane commessa non ce l’ha fatta.

La catena di supermercati ha espresso solidarietà alle famiglia della giovane vittima. “È con profondo rammarico che il gruppo Mateus si unisce alla solidarietà con la famiglia di Elane de Oliveira Rodrigues che, purtroppo, è morta nell’incidente”. Un'inchiesta farà luce sulla dinamica e sulle cause dell'incidente. Elane de Oliveira Rodrigues lavorava da soli due mesi per la catena di supermercati.

Foto: Reprodução/TV Mirante.

I video pubblicati sui social media hanno mostrato numerose strutture metalliche che cadono in una sorta di effetto domino.