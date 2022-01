Si spara mentre gira un video su TikTok: muore ragazzina di 14 anni

Una ragazza di soli 14 anni è deceduta in Pakistan dopo essersi accidentalmente sparata mentre era intenta a girare un video da postare sui social. La tragedia è avvenuta nella città di Hyderabad, in Pakistan. Secondo quanto reso noto dalla polizia locale, la giovane stava girando il filmato per pubblicarlo su TikTok, nota piattaforma social in cui condividere brevi video

"Il proiettile le ha attraversato lo stomaco causando la sua morte", hanno spiegato i dottori. Non si tratta del primo caso in Pakistan in cui un giovane perde la vita in queste circostanze: nel 2021 sono stati quattro i ragazzini che hanno perso la vita mentre stavano girando video su TikTok.