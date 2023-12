Addio a Zahara: la cantante è morta a 35 anni

Addio a una voce indimenticabile. Il ministro della Cultura del Sudafrica Zizi Kodwa ha annunciato la morte della cantante afro-pop sudafricana Bulelwa Mkutukana, nota come Zahara, 35 anni.

Addio a Zahara

L'artista era diventata famosa nel 2011 con il suo album Loliwe che ha avuto successo in tutta l'Africa e oltre. Come giovane stella emergente nel 2011 era anche stata invitata a suonare in privato per l'ormai anziano Nelson Mandela, che era un suo grande fan. "Mi sento benedetta e ho vissuto un momento di grande umiltà", aveva detto ai giornalisti dopo la performance nella casa natale dello statista nel remoto villaggio di Qunu. Kodwa ha spiegato che la cantante era ricoverata in ospedale da alcuni mesi, per complicazioni al fegato, e che il governo stava assistendo la famiglia "da qualche tempo".

"Zahara e la sua chitarra hanno avuto un impatto incredibile e duraturo sulla musica sudafricana", ha scritto Kodwa su X (ex Twitter).

Aveva raccontato pubblicamente la sua battaglia con l'alcolismo

Nel 2019, la cantante aveva raccontato la sua battaglia con l'alcolismo. Il mese scorso la famiglia aveva confermato che la musicista era stata ricoverata in ospedale per complicazioni al fegato e aveva invitato i sudafricani a ricordarla nelle loro preghiere.

Il decesso ieri sera in un ospedale di Johannesburg. Sull'account Instagram dell'artista, la famiglia di Zahara scrive queste parole: "Era una luce pura e un cuore ancora più puro in questo mondo. Un faro di speranza, un dono e una benedizione per noi e per innumerevoli persone".

Nel corso della sua carriera ha pubblicato cinque album, vinto decine di premi sia nazionali che internazionali. La cantautrice ha anche usato la sua piattaforma per parlare del grave problema della violenza di genere in Sudafrica, che aveva subito di persona.

Continua a leggere su Today.it...