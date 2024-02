Un funerale segreto per Navalny, il corpo negato anche alla madre e il giallo del certificato medico

Sulla morte dell'oppositore russo Alexsei Navalny durissimo intervento del vicepremier e ministro degli Affari esteri Antonio Tajani: "Che sia stato un killer o sia morto di stenti, si tratta sempre di un omicidio politico. Navalny è stato ucciso dal regime. Non si può tenere un oppositore in un carcere che assomiglia ai gulag dell'Unione sovietica" spiega Tajani a Paolo Del Debbio a 'Dritto e rovescio'.

"Ho parlato a lungo con la moglie Yulia Navalnaya, una donna provata dalla sofferenza ma determinata a prendere il suo posto. Dice che in Russia c'è un regime sempre più illiberale e quindi chiede che l'Europa faccia sentire la sua forza con delle sanzioni economiche, le uniche che potranno mettere in difficoltà Putin e il suo entourage. Sottolinea anche il fatto che Putin non è la Russia e la Russia non è Putin. Sono d'accordo". Il ministro prosegue: "il presidente russo ha subito un'involuzione. Ricordo bene i tempi in cui strinse la mano a Bush grazie all'impegno di Silvio Berlusconi. Sembrava che volesse riavvicinarsi alla Nato e all'Occidente. Oggi è contro l'Occidente".

Intanto a 6 giorni dalla morte avvenuta nella colonia penale siberiana, il corpo di Alexsei Navalny è stato mostrato alla madre Liudmila. "Mi hanno portata di nascosto all'obitorio e mi hanno mostrato il corpo di Alexsei" spiega la donna in un video messaggio. "Gli investigatori hanno dichiarato di conoscere le cause della morte e di avere tutti i documenti sanitari e legali", racconta la donna, che spiega anche di aver registrato il video subito dopo aver incontrato la Commissione investigativa di Salekhard, la cittadina prossima al carcere dove era detenuto il figlio.

La donna continua: "Li ho visti e ho firmato il certificato di morte. Secondo la legge, avrebbero dovuto darmi immediatamente il corpo di Alexsei, ma ancora non lo hanno fatto. Invece, mi stanno ricattando e dicendomi dove, come e quando deve essere seppellito Alexsei. È illegale", denuncia, e continua: "Ricevono ordini dal Cremlino o dall'Ufficio centrale della Commissione Investigativa davanti a me. Volevano che tutto fosse fatto in segreto, volevano portarmi in un cimitero di periferia davanti a una tomba nuova e dire: 'qui è sepolto tuo figlio'. Io non sono d'accordo. Io voglio che voi, che avevate a cuore Alexsei e tutti quelli per cui la sua morte è una tragedia personale, abbiano l'opportunità di dirgli addio".

La madre del giornalista e oppositore conclude: "Sto registrando questo video perché mi minacciano. Guardatemi: mi hanno detto che se non acconsento a un funerale segreto, faranno qualcosa al corpo di mio figlio. L'investigatore Varapayev mi ha detto apertamente: 'Il tempo non lavora per te, i cadaveri si decompongono'. Non voglio trattamenti speciali, voglio solo che tutto sia fatto in maniera legale. Chiedo che il corpo di mio figlio mi venga dato immediatamente", conclude.

La portavoce dell'oppositore Kyra Yarmish in un post su X ha confermato che il certificato del medico legale riporta che "le cause del decesso sono naturali". Al Times Vladimir Osechkin, fondatore del gruppo per i diritti umani Gulagu.net, ha riferito che, stando a una fonte interna al carcere, il dissidente è morto per via del "pugno al cuore", una tecnica da combattimento nota tra gli agenti di sicurezza.