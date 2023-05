Donna muore il giorno del suo compleanno dopo aver mangiato cioccolatini avvelenati

Una donna è morta dopo aver mangiato dei cioccolatini ricevuti in dono per il suo compleanno. È successo sabato a Rio de Janeiro, in Brasile. Lindaci Viegas Batista de Carvalho aveva ricevuto dei fiori e dei dolci da una persona non identificata per celebrare il suo giorno speciale.

La sorella ha spiegato alla polizia che la donna ha iniziato a sentirsi male dopo aver mangiato i cioccolatini. Soccorsa, al momento dell'arrivo in ospedale i medici non hanno potuto far altro che dichiarare il decesso. I parenti della donna spiegano che la donna era stata minacciata sui social media mentre il figlio, che aveva assaggiato il cioccolato, l'aveva sputato dicendo che aveva un cattivo sapore.

Secondo quanto ricostruito la donna aveva ricevuto una telefonata durante la quale l'interlocutore la informava del pacco in consegna per lei. La donna si è rifiutata di iniziare a mangiarli fino a quando l'ex marito si è preso la responsabilità di aver inviato il regalo salvo poi spiegare di aver scherzato. La sorella della vittima ha detto che non lo considerava un sospetto poiché l'ex coppia aveva un buon rapporto.

Il rider che aveva consegnato fiori e cioccolatini il giorno del compleanno della vittima ha riconosciuto il figlio del sospetto come l'autore della consegna dell'ordine.