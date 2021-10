Morte Maradona: "Cure pessime, gli hanno fatto esplodere il cuore"

L'ex legale di Diego Armando Maradona ha dichiarato a quasi un anno dalla scomparsa del famoso calciatore che le cure mediche "sono state pessime e per questo è morto". Matias Morlas lo ha dichiarato dopo l'udienza sulla morte della leggenda del calcio argentino. "Sono stati commessi numerosi errori che hanno causato la morte di Diego e hanno causato l'esplosione del suo cuore", ha detto dopo la testimonianza di tre ore davanti ai giudidi di Buenos Aires. L'ex fuoriclasse soffriva di problemi ai reni e di insufficienza cardiaca, di deterioramento neurologico e dipendenza da alcol e psicotropi: è morto per una crisi cardiaca il 25 novembre 2020 all'età di 60 anni e due settimane dopo un'operazione alla testa. L'11 novembre aveva lasciato la clinica Olivos, dove era stato operato per un ematoma subdurale alla testa. L'operazione risaliva al 3 di quel mese. Diego è poi morto il 25 novembre.

Era in convalescenza in una residenza privata sotto la supervisione di un equipe medica già ascoltata nel quadro dell'inchiesta per "omicidio involontario con circostanze aggravanti". Maradona è morto in una casa che gli era stata affittata nel quartiere privato di San Andrés, a Tigre . Per determinare se c'è stato un crimine nelle circostanze della sua morte, il procuratore generale di San Isidro, John Broyad, coordina una squadra speciale composta dai suoi due vice, Cosme Iribarren e Patricio Ferrari, e dal pubblico ministero di Benavídez, Laura Capra. Morlas ha raccontato di aver visto l'ultima volta il suo cliente il 16 novembre, nove giorni prima della sua morte: "Quando sono entrato a casa sua, aveva un volto strano, robotico" e in "seguito ho capoto che era a causa dell'acqua trattenuta dal suo corpo". L'ex avvocato ha definito "folle" la decisione della famiglia di far proseguire la convalescenza a casa invece che in ospedale.