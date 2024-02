Il corpo di Navalny è stato consegnato alla madre

Dopo giorni di macabre trattative, il corpo di Alexsei Navalny è stato consegnato alla madre. Lo ha confermato, con un post su X, Kira Yarmysh che per anni è stata la portavoce del dissidente russo. "La salma di Aleksej - ha scritto - è stata consegnata a sua madre. Grazie a tutti coloro che hanno chiesto questo con noi".

La donna, era riuscita a vedere il corpo del figlio, deceduto per "sindrome da morte improvvisa" secondo le autorità russe, solo dopo sei giorni dalla notizia della morte. "Mi hanno portata di nascosto all'obitorio - aveva spiegato in un videomessaggio - e mi hanno mostrato il corpo di Alexsei. Secondo la legge, avrebbero dovuto darmi immediatamente il corpo di Alexsei, ma ancora non lo hanno fatto. Invece, mi stanno ricattando e dicendomi dove, come e quando deve essere seppellito. È illegale. Ricevono ordini dal Cremlino o dall'Ufficio centrale della Commissione Investigativa davanti a me. Volevano che tutto fosse fatto in segreto, volevano portarmi in un cimitero di periferia davanti a una tomba nuova e dire: 'qui è sepolto tuo figlio'. Io non sono d'accordo. Io voglio che voi, che avevate a cuore Alexsei e tutti quelli per cui la sua morte è una tragedia personale, abbiano l'opportunità di dirgli addio". Nelle ore successive, aveva parlato anche la moglie di Navalny, Yulia Navalnaya: "Sono passati 9 giorni da quando Putin ha ucciso mio marito, ma a quanto pare uccidere non è bastato, ora ha preso in ostaggio la sua salma, umiliando sua madre per costringerla ad accettare una sepoltura segreta".

"La madre di Navalny - scrive ncora Kira Yarmysh - si trova ancora a Salekhard, il paese dove ha sede l’obitorio in cui era stato portato il corpo di Navalny dopo la sua morte. Rispetto ai funerali, non sappiamo se le autorità cercheranno di interferire con i voleri della famiglia e con quello che Alexei avrebbe voluto".