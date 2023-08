"Bomba nel condizionatore" e tre "estranei" a bordo: l'ultima teoria sulla morte di Prigozhin

Una bomba sarebbe stata piazzata all'interno del condizionatore dell'aereo precipitato con a bordo Yevgeny Prigozhin, capo della Wagner dichiarato morto dopo l'incidente del 23 agosto 2023 nella regione di Tver, nella Russia centrale. È l'ultima ipotesi sulla caduta del jet privato in cui hanno perso la vita tutti i passeggeri a bordo, formulata dal quotidiano russo Moskovskij Komsomolets. Oltre a Prigozhin, nell'incidente è morto anche Dmitrij Utkin, il 'braccio destro' del capo della Wagner.

La nuova teoria sulla morte di Prigozhin

Secondo quanto ricostruito dal giornale russo, il 18 luglio sull'aereo "è successo l'imprevisto: il condizionatore d'aria si è rotto", e per il tempo necessario a rimpiazzarlo il jet "è rimasto nell'area aperta dell'aeroporto Sheremetyevo. Tre persone hanno avuto accesso all'Embraer durante la riparazione: due ingegneri, Sergey Kitrish e Alexey Anshukov, e il direttore tecnico Minchenkov. L'installazione del turbocooler è iniziata la mattina del 19 agosto e si è conclusa la sera del 20 agosto".

Pur riportando l'ipotesi, il giornale cita tuttavia l'opinione dell'esperto pilota militare ed ex viceministro dell'aviazione civile dell'Urss Oleg Smirnov, "scettico riguardo alla versione della bomba nel turbo-refrigeratore, sebbene ammetta che i moderni ordigni esplosivi, grazie alle loro piccole dimensioni, possono essere installati ovunque".

Le fonti del quotidiano tra gli esperti che hanno studiato l'incidente dell'aereo hanno in ogni caso suggerito che l'ordigno esplosivo potesse trovarsi nella cabina, nella zona di attacco dell'ala. "Forse il dispositivo era posizionato sotto il sedile sul lato destro della cabina. Ma sicuramente non nel telaio", ha affermato uno degli esperti citato nell'articolo.

I peluche per Prigozhin lasciati dai bambini: "Ci manchi"

Peluche, giocattoli, lumini e fiori rossi: nelle città russe l'omaggio a Yevgeny Prigozhin e ai combattenti del gruppo Wagner morti nell'incidente del 23 agosto arriva non solo da adulti ma anche dai bambini. Che lasciano biglietti colmi di affetto e nostalgia: "Zio Zhenya e Dima, tutti noi siamo addolorati e ci mancate, vi amiamo, vi piangiamo. Veri patrioti e difensori della patria. Che tutti coloro che hanno fatto questo possano morire in agonia!", scrive una bambina di San Pietroburgo.

E ancora: "Famiglia, famiglia, famiglia, esprimo gratitudine a tutti i dipendenti della Wagner per la speranza che ci hanno dato. La speranza che le cose in Russia possano essere diverse. Che sfortuna che non ce l'abbiate fatta fino alla fine", si legge nella lettera di una giovane famiglia russa. La fonte delle immagini del tributo a Prigozhin e agli altri miliziani rimasti uccisi nello schianto del Jet è Grey Zone, canale Telegram di riferimento della Wagner.

Intanto, non è ancora stata fissata una data per i funerali di Prigozhin e delle altre vittime dello schianto aereo nella regione di Tver. Lo ha reso noto il Cremlino: "Non ho ancora alcuna informazione", ha affermato il portavoce Dmitry Peskov. "Non appena sarà presa una decisione, sarà con ogni probabilità resa pubblica", ha aggiunto.

Continua a leggere su Today.it...