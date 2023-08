Test del dna conferma la morte di Prigozhin

È ufficiale: Yevgeny Prigozhin è morto nell’incidente aereo del 23 agosto 2023. L'analisi del dna ha confermato la morte del leader della Wagner. A dare la notizia il Comitato di inchiesta russo specificando che "tutte le identità delle 10 vittime vengono confermate".

Sia Mosca sia i mercenari del Gruppo Wagner avevano data per certa la morte di Prigozhin, ma solo il test del dna sui corpi poteva darne l'assoluta certezza. L'aereo su cui viaggiava il fondatore del battaglione che si è reso protagonista di atroci massacri è precipitato nella regione di Tver, a due mesi esatti dalla tentata marcia su Mosca che Putin definì "una pugnalata alle spalle". Proprio per questo si teme che l’ordine di abbattere l’aereo sia stato dato proprio dal presidente russo.

"Putin ora è più forte"

"Il fallimento della ribellione di Prigozhin e la sua fine rafforzano la stabilità del sistema. Putin ora è più forte, ha il pieno controllo su tutto l'apparato militare e di sicurezza e può guardare alle elezioni del 2024, quando sarà sicuramente rieletto con una stragrande maggioranza", ha dichiarato in un'intervista al Corriere della Sera Dmitrij Suslov, direttore del Centro di studi europei e internazionali presso la Scuola superiore di Economia, uno dei più importanti istituti russi dove viene pensata la politica estera del Cremlino. Proprio ieri, 26 agosto 2023, Vladimir Putin ha firmato un decreto che impone anche ai volontari che si arruolano in formazioni paramilitari, come la Wagner, di prestare giuramento di fedeltà allo Stato, dopo che gli uomini del gruppo avevano annunciato su Telegram "conseguenze disastrose".

Nel frattempo la guerra continua. Sembra che le forze ucraine che stanno combattendo sul fronte sud, nell'oblast di Zaporizhzhia, dopo aver sfondato la più fortificata linea difensiva russa, ora siano in grado di avanzare più speditamente, scrive il think-tank Institute for the Study of War (Isw) riportando quanto dichiarato da un comandante ucraino alla Reuters.

