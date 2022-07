Almeno 15 persone sono morte per una devastante alluvione

E' alta l'allerta nel Kentucky, negli Stati Uniti, a casa delle inondazioni dovute alle violente piogge. Salgono a 15 le vittime per le devastanti alluvioni che hanno colpito lo stato americano nella notte, tra le quali ci sono anche dei bambini.

La conferma arriva dal governatore del Kentucky, Andy Beshear, che in un'intervista alla CNN ha definito il disastro il "peggiore nella storia" dello Stato. Il bilancio delle vittime è ancora provvisorio ed è destinato a salire nelle prossime ore. “Non ci vorranno mesi ma probabilmente anni affinché molte famiglie ricostruiscano le proprie abitazioni e si riprendano”, ha aggiunto il governatore. Migliaia di persone sono rimaste senza acqua e corrente elettrica. I soccorritori sono al lavoro per liberare i residenti intrappolati nelle loro case.

Per questo il presidente statunitense Joe Biden ha dichiarato lo stato d'emergenza in Kentucky. L'inquilino della Casa Bianca ha dato ordine di inviare aiuti nello Stato colpito ormai da giorni di maltempo.

Biden ha deciso inoltre uno stanziamento di fondi federali per sostenere i governi locali nella ricostruzione post disastro e la gestione delle emergenze: la zona colpita dal maltempo è una delle più povere degli Stati Uniti.

Ma non c'è solo il Kentucky. Le alluvioni hanno colpito anche lo stato del Nevada e Las Vegas in particolare. Diversi casino, tra cui l'iconico Caesars Palace, sono stati allagati. Inondate anche le strade del centro della città, l'aeroporto e molti negozi che sono stati travolti dall'acqua. Al momento, per fortuna, non c'è nessuna vittima né feriti.