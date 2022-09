Il "covid bus" si ribalta in autostrada: 27 morti

Ventisette persone sono morte mentre si recavano in una struttura di quarantena per il Covid-19: il loro autobus si è schiantato nel sud-ovest della Cina, hanno dichiarato le autorità locali, nel più mortale incidente stradale del paese di quest'anno. L'incidente è avvenuto su un'autostrada nella provincia rurale di Guizhou, quando il veicolo che trasportava 47 persone "si è ribaltato su un fianco", ha dichiarato la polizia della contea di Sandu in una dichiarazione sui social media.

Venti persone sono state curate per le ferite riportate dai soccorritori inviati sul posto, nella remota prefettura di Qiannan. Non è chiaro se i passeggeri fossero positivi al covid, se avessero avuto contatti stretti con persone contagiate o se vivessero nello stesso edificio di pazienti affetti dal virus. Il Guizhou ha registrato più di 900 nuove infezioni negli ultimi due giorni e Guiyang, che ospita sei milioni di persone, è stata posta in lockdown.