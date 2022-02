Guerra Russia-Ucraina: quanti sono i morti dall'inizio degli scontri

Difficile avere una stima attendibile dei morti nel conflitto tra Russia e Ucraina. Tanto più che al momento da Mosca non sono arrivate informazioni sulle perdite tra l'esercito russo, mentre questa mattina il ministro della Sanità ucraino, Viktor Lyashko, ha annunciato che 198 persone sono morte - tra loro tre bambini - dall'inizio dell'invasione russa del paese. Lyashko tuttavia non ha specificato se il numero comprendeva anche le vittime tra l'esercito ucraino. Inoltre, attraverso Facebook, il ministro ha reso noto che 1.115 persone sono rimaste ferite da giovedì, inclusi 33 bambini.

Le stime di Kiev sulle perdite tra l'esercito russo

L'esercito ucraino ha invece fornito una stima dei soldati russi che avrebbero perso la vita dall'inizio dell'invasione: in tutto sarebbero rimasti uccisi 3.500 militari. La Russia, si legge ancora, avrebbe inoltre perso 14 velivoli, 8 elicotteri, 102 tank. Numeri che tuttavia vanno presi con la dovuta cautela anche perché provengono da una delle due parti coinvolte nel conflitto. Mosca dal canto suo non ha fornito informazioni sulle perdite registrate in questi primi giorni di scontri armati. Dal ministero della Difesa di Mosca hanno invece fatto sapere che l'esercito russo ha distrutto 14 basi aeree militari dell'Ucraina, 19 posti di comando, 24 sistemi di difesa aerea S-300 e 48 stazioni radar. Colpite, ha aggiunto, otto unità navali ucraine.

Al momento l'unico aggiornamento "terzo" è quello diffuso ieri dalle Nazioni Unite in cui si parlava di 127 vittime civili uccise dall'inizio dell'operazione ordinata da Putin, senza però fornire numeri sui militari che hanno perso la vita. Si tratta in ogni caso di un bilancio ormai datato. Intanto i combattimenti proseguono. Secondo fonti di intelligence occidentali, proprio in queste ore nei quartieri periferici di Kiev, capitale ucraina, sarebbero in corso scontri tra le forze ucraine e le forze speciali russe che avrebbero provocato "perdite pesanti" da entrambe le parti. Sarebbero stati colpiti edifici residenziali e sarebbe stata distrutta dai bombardamenti una centrale elettrica.