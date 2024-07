Marito, moglie e nuora trovati morti in hotel: il giallo dell'uomo incappucciato che esce dalla stanza

Giallo nelle Filippine. Tre persone sono state trovate morte in circostanze ancora da accertare in un hotel di Tagaytai, una settantina di chilometri a sud della Capitale Manila. Le vittime sono uomo australiano di 57 anni, David James Fisk, la sua compagna di 55, Lucita Barquin Cortez (residente in Australia ma originaria delle Filippine), e una loro parente filippina, la 30enne Mary Jane Cortez che secondo il Daily Mail sarebbe la nuora della 55enne. I corpi sono stati trovati mercoledì dal personale dell'hotel. Erano nella loro stanza, a faccia in giù, con mani e piedi legati e con il volto sigillato con del nastro da imballaggio. Il capo della polizia di Tagaytay, Charles Capagcuan, ha detto a Reuters che il cadavere dell'uomo presentava una ferita al collo "e il suo sangue era sparso per tutto il pavimento". Le due donne apparentemente non avevano ferite, a parte qualche livido. Per conoscere le cause della morte bisognerà attendere l'esito dell'autopsia.





Il movente di quello che appare come un brutale omicidio non è chiaro. Secondo Capagcuan alcuni oggetti di valore, tra cui i cellulari delle vittime, non sarebbero stati trafugati. L'ipotesi di una rapina però non viene affatto esclusa. I filmati di videosorveglianza dell'hotel sono ora al vaglio degli investigatori. E proprio dai video è emerso un elemento che potrebbe essere determinante per le indagini. Un uomo incappucciato con una borsa a tracolla è stato infatti ripreso mentre usciva dalla stanza delle vittime poche ore prima che si consumasse il delitto. L'uomo non è stato ancora identificato. Il sindaco di Tagaytay, Abraham Tolentino, si è detto "scioccato" da quanto accaduto. "È da molto tempo - ha detto - che non si verifica un fatto del genere nella nostra città".