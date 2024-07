Sei persone morte nell'hotel di lusso, avvelenate con il cianuro nel thè: c'è un terribile sospetto

Sei cadaveri trovati nella suite di un hotel di lusso, il cianuro nascosto nel thè e un sospetto atroce: una trappola folle per uccidere tutti. Un delitto con diversi punti da chiarire avvenuto in una camera del Grand Hyatt Erawan Hotel, enorme struttura situata nel centro di Bangkok, in Thailandia.

Sei morti nell'hotel di lusso

Come riferito dalla polizia locale, intorno alle 17 di martedì 16 luglio una cameriera ha rinvenuto i corpi senza vita di sei persone, quattro di origini vietnamite e due con doppia nazionalità vietnamita-americana, avvelenate dopo aver ingerito del cianuro che era stato nascosto nel thè. Si tratta di Thi Nguyen Phuong, 46 anni, suo marito Hong Pham Thanh, 49 anni, Thi Nguyen Phuong Lan, 47 anni, e Dinh Tran Phu, di 37 anni, e le due con doppio passaporto, il 55enne Dang Hung Van e Sherine Chong, di 56 anni, la principale sospettata.

Avvelenati con il cianuro

L'allarme è scattato circa 24 ore dopo l'orario in cui i sei ospiti avrebbero dovuto lasciare la stanza: una delle dipendenti è entrata per controllare e ha trovato i corpi stesi a terra, ormai senza vita, mentre la tavola della cena era ancora imbandita. I sei commensali non avevano toccato nulla, fatta eccezione per le tazze di thè e caffè. Le vittime avevano prenotato stanze differenti nella struttura, quattro al quarto piano e una al quinto, dove poi sono stati rinvenuti tutti: come confermato anche dalla polizia, sui corpi non c'erano ferite o segni di violenza, ma avevano "la bava alla bocca".

Cosa è successo in quella suite? Secondo gli investigatori, dietro la strage ci porebbe essere la mano di una dei sei commensali: la 56enne Sherine Chong. Dalle indagini è emerso infatti che la donna aveva ricevuto in prestito da due delle vittime delle ingenti somme di denaro per degli "investimenti" non andati a buon fine. Una informazione confermata anche dai parenti di Thi Nguyen Phuong e Hong Pham Thanh, la coppia era proprietaria di un'impresa edile e avevano dato del denaro da investire per la costruzione di un ospedale in Giappone. Un investimento-truffa secondo la polizia, che sta verificando i conti della 56enne e i suoi movimenti bancari.

Le indagini e sospetti

Ad aumentare i sospetti sulla donna anche il suo comportamento, riferito da dipendente dell'hotel, proprio in merito alla preparazione delle bevande. La signora Chong ha infatti invitato tutti nella sua stanza, ordinando cibo e thé per tutti. Al momento della consegna nella suite era presente soltanto la 56enne e, quando il cameriere si è offerto di preparare il thé, la donna si è rifiutata, dicendo che ci avrebbe pensato lei. "Era visibilmente stressata e parlava poco", ha riferito alla polizia l'inserviente, che dopo aver consegnato il cibo intorno alle 14 di lunedì, ha lasciato la stanza. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, gli altri cinque ospiti sono arrivati nella stanza della signora Chong tra le 14.05 e le 14.17, poi nessun altro è entrato nella camera d'albergo, che è rimasta sigillata fino al giorno successivo, in cui è avvenuta la macabra scoperta. Il cibo sul tavolo era intatto, mentre le tazze di thé erano state tutte utilizzate: al loro interno gli investigatori hanno trovato tracce di cianuro.

Il possibile movente

C'era anche una settima persona che faceva parte della prenotazione, la sorella minore di una delle vittime, che aveva lasciato la Thailandia la settimana scorsa per la città costiera vietnamita di Da Nang e aveva deciso di non unirsi al resto del gruppo. Secondo la polizia non sarebbe coinvolta nel caso. Come confermato dal primo ministro thailandese Srettha Thavisin, l'Fbi sta assistendo le autorità locali nelle indagini che, almeno per il momento, sembrano indicare Sherine Chong come possibile responsabile. Secondo gli inquirenti la donna avrebbe attirato i cinque partecipanti in una trappola mortale, avvelenandoli per via dei debiti che non era riuscita a onorare, per poi togliersi la vita bevendo lo stesso veleno. "Il caso probabilmente nasce da un problema di debiti - ha detto il maggiore Theeradet della polizia thailandese -. Non ci sono altre ipotesi in questo momento. Il colpevole è una delle sei vittime, perché sono le uniche persone entrate in quella stanza, non c'erano altri".