Appartamenti in fiamme, è strage: muoiono 13 persone

Tredici persone sono morte in un incendio scoppiato in un edificio a schiera convertito in appartamenti di proprietà dell'ente comunale case popolari nel quartiere di Fairmount a Philadelphia.

I vigili del fuoco sono giunti sul posto dopo una segnalazione arrivata intorno alle 6.30 di questa mattina. Un vicino ha detto di aver sentito delle urla intorno a quell'ora e di essere sceso al piano di sotto, dove ha visto le fiamme uscire dall'edificio. Le autorità al momento non hanno rilasciato alcuna informazione sulle vittime ma lo stesso vicino ha detto di aver visto in passato diversi bambini entrare e uscire da quell'abitazione. Non è chiaro al momento quante persone risiedessero negli appartamenti, che dovrebbero essere cinque in tutto.

C'è voluta quasi un'ora per domare l'incendio, con diverse squadre dei pompieri impiegati sul posto. Non è noto ancora se in casa fossero presenti rilevatori di fumo funzionanti.

"Questo è senza dubbio uno dei giorni più tragici della storia della nostra città", ha detto il sindaco Jim Kenney.