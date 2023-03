Strage al centro migranti, 38 morti nell'incendio: spunta il video che inchioda gli agenti

Non è chiaro se sarà aperta un'indagine per appurare eventuali responsabilità sulla strage in un centro per migranti a Ciudad Juarez, al confine tra Messico e Stati Uniti. I migranti hanno posizionato stuoie e materassi contro le sbarre della cella e gli hanno dato fuoco. A quel punto le guardie si sono rapidamente allontanate e non hanno fatto alcun apparente tentativo di liberare gli uomini prima che il fumo riempisse la stanza e uccidesse 38 uomini.

L'incendio al centro migranti di Ciudad Juarez

Un video di sorveglianza li inchioda. Le autorità in un primo momento avevano riferito di almeno 40 morti, ma alcuni potrebbero essere stati contati due volte nella confusione. Il bilancio definitivo delle vittime non è ancora ufficiale. Ventotto persone sono rimaste ferite, alcuni sono in gravi condizioni. Al momento dell'incendio, un folto gruppo di uomini provenienti dal Centro e Sud America erano detenuti nella struttura: quasi tutti provenivano da Guatemala, Honduras, Venezuela ed El Salvador.

L'incendio è scoppiato lunedì intorno alle 21:30. Circa 70 migranti irregolari erano stati arrestati durante la giornata per aver venduto prodotti artigianali o chiesto denaro per strada. Le autorità federali li hanno portati nelle strutture del centro di immigrazione, situato sul ponte internazionale Stanton-Lerdo, a pochi metri dal Rio Grande, che segna il confine tra Ciudad Juárez ed El Paso, Stati Uniti. Lì hanno raccolto le loro dichiarazioni, alcuni sono stati intervistati e poi sono stati separati per genere. L'incendio ha avuto origine nella stanza dove si trovavano gli uomini.

Il video: gli agenti non provano a liberarli

In un video, tre persone vestite da guardie si precipitano nell'inquadratura della telecamera e almeno un migrante si vede chiaramente oltre il cancello. Ma le guardie non sembrano fare alcuno sforzo per aprire le porte della cella e scappano lontano. Il fumo invade tutto in un amen: il video dura 32 secondi. La registrazione è senza audio quindi non si sa cosa possano aver detto. Il giornalista messicano Joaquín López-Dóriga non usa mezzi termini: "È criminale".

Il presidente del Messico Andrés Manuel López Obrador ha detto che l'incendio è stato appiccato dai migranti in segno di protesta, quando hanno appreso che sarebbero stati deportati nei loro paesi d'origine.