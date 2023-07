Il noto artista morto per aver bevuto alcol contraffatto

Centinaia di persone in ospedale, almeno 20 morti: ed è il bilancio delle sole ultime settimane. Tutta colpa di alcolici adulterati. Il noto pittore iraniano Khosrow Hassanzadeh è morto domenica in un ospedale di Teheran per avere bevuto bevande alcoliche contraffatte. L'artista, 60 anni, molto conosciuto per i suoi quadri non solo in Iran ma anche a livello internazionale, era entrato in coma 10 giorni fa dopo avere bevuto alcol contaminato da metanolo, secondo quanto riferisce il portale con sede all'estero 'Iran International'.

La rabbia monta. Sui social media, molte persone hanno incolpato il regime di Teheran per la morte del pittore a causa del divieto sulla produzione e la vendita di alcolici, in vigore fin dalla fondazione della Repubblica islamica nel 1979, che ha portato a una vasta e massiccia produzione illegale o al contrabbando di bevande alcoliche il cui consumo può talvolta portare all'avvelenamento.

Nelle ultime settimane circa 40 persone sono state ricoverate nella capitale iraniana dopo avere bevuto alcol di contrabbando e sei di loro hanno perso la vita mentre oltre 100 sono stati ricoverati, e 14 sono morti, dopo avere bevuto alcol contraffatto a Karaj, città ad ovest di Teheran.

Abbas Masjedi Arani, capo dell'organizzazione di medicina legale iraniana, ha detto che lo scorso anno - che secondo il calendario persiano si concludeva il 21 marzo - le vittime di avvelenamento da alcol sono state in tutto 644, un aumento enorme, del 30%, rispetto all'anno precedente. E la strage, silenziosamente, continua.

Continua a leggere su Today.it...