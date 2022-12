Sono almeno 53 le persone che hanno perso la vita dopo aver consumato liquori illegali nello stato indiano orientale del Bihar. Una squadra speciale ha iniziato a indagare sul caso nell'area di Chhapra, nel distretto di Saran, ha riferito un funzionario della polizia locale, mentre alcune persone restano tuttora in ospedale a causa dell'intossicazione, dopo i primi casi di avvelenamento registrati martedì. "Nelle ultime 48 ore abbiamo anche condotto controlli intensi in tutto il distretto e arrestato 126 commercianti illegali di alcolici - ha affermato il magistrato distrettuale di Saran Rajesh Meena - Sono stati sequestrati più di 4mila litri di liquori".

Bevono liquori illegali: oltre 50 morti

L'ultimo bilancio aggiornato parla di 53 morti, un numero che purtroppo potrebbe essere destinato ad aumentare: secondo le autorità locali ci sono ancora diverse persone ricoverate in ospedale in gravi condizioni. Le prime segnalazioni e i primi decessi sono arrivati nella serata di martedì in un ospedale gestito dal governo distrettuale, dove i pazienti sono stati portati dalle loro famiglie, il più delle volte in condizioni disperate. I casi sono andati poi ad aumentare, così come i morti: secondo un ufficiale di polizia intervistato dai media locali, alcune delle persone ricoverate avevano anche perso la vista. Uno dei terribili sintomi dell'intossicazione provocata dai liquori illeciti, più economici ma adulterati con sostanze chimiche per aumentarne gli effetti.

L'alcol vietato in India

Il Bihar è uno dei pochi stati dell'India in cui dal 2016 è vietata la produzione, la vendita e il consumo di alcolici e dove ci sono spesso segnalazioni di morti per alcol adulterato, prodotto illegalmente e senza alcuna regolamentazione. In India centinaia di persone, per lo più povere, muoiono ogni anno perché bevono liquori tossici, più economici di quelli commerciali, e che spesso contengono metanolo o altre sostanze velenose. Nello Stato indiano del Gujarat, altra zona dove la vendita e la produzione di alcolici sono vietate, sono almeno 28 i decessi (e 60 intossicati) provocati dai liquori illegali dall'inizio dell'anno. Uno dei casi più eclatanti risale al 2020, quando nello Stato del Punjab morirono 120 persone aver consumato liquori contaminati.