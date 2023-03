Sette pazienti morti dopo operazioni all'estero per perdere peso

Un'approfondita inchiesta della Bbc ha rivelato che almeno sette pazienti britannici che si erano recati in Turchia per un intervento chirurgico per la perdita di peso sono morti dopo le operazioni. Altri sono tornati a casa con gravi problemi di salute dopo essere stati operati di manica gastrica, durante i quali viene rimosso più del 70% dello stomaco. Il costo si aggira intorno alle 2mila sterline. Le operazioni, indicate per trattare alcuni casi di obesità, vengono ovviamente eseguite anche nel Regno Unito. Ma, poiché possono essere necessari anni per ottenerne uno attraverso il NHS (la sanità pubblica), alcune persone cercano cure all'estero per fare più in fretta.

La pubblicità martellante sui social media ha contribuito ad alimentare l'interesse per i viaggi all'estero per interventi chirurgici per la perdita di peso negli ultimi anni: l'hashtag #gastricsleeve di TikTok ha avuto 292 milioni di visualizzazioni in Gran Bretagna negli ultimi tre anni.

Katie ha rischiato di morire

Katie (non è il suo vero nome) di Belfast ha pensato per la prima volta di viaggiare in Turchia dopo aver visto un annuncio online. Nell'ottobre 2021 è partita. Subito dopo l'intervento, aveva dolori terrificanti, ma la clinica turca le ha detto che era solo gas. Dopo essere tornata in patria, è stata portata d'urgenza in ospedale con sepsi e polmonite. Ha trascorso quasi un anno dentro e fuori dall'ospedale, contraendo la sepsi in sei diverse occasioni. I medici sono stati costretti ad asportarle l'intero stomaco.

Dice che la procedura l'ha lasciata costantemente stanca e incapace di continuare il suo lavoro di assistente agli anziani. "È il peggior errore che abbia mai fatto", dice. "Mi ha rovinato la vita." I medici britannici hanno detto all'emittente pubblica di aver in cura un numero crescente di pazienti che hanno viaggiato in Turchia per "turismo sanitario" e sono tornati con gravi complicazioni.

Basta un messaggio su WhatsApp. Ma i rischi sono notevoli

Non ci sono dati ufficiali sul numero di persone che si sono recate in Turchia per questo tipo di trattamenti. Ma la Bbc ha appreso che sette britannici sono morti dopo aver subito un intervento chirurgico per la perdita di peso dal 2019. Il numero di interventi chirurgici per la perdita di peso eseguiti in Inghilterra è diminuito di un terzo da 6.818 del 2020 a soli 4.409 nel 2022. In molti scelgono l'estero, soprattutto per le liste d'attesa infinite. Il trattamento può essere prenotato in alcune cliniche turche in pochi minuti, basta un messaggio su WhatsApp. Ma i rischi sono notevoli e non vanno sottovalutati.