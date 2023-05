Incendio in miniera, è strage: almeno 27 morti

Il bilancio è disastroso. Almeno 27 lavoratori sono morti in una miniera d'oro nel sud del Perù, a causa di un incendio che ha innescato una delle peggiori tragedie minerarie nel più grande produttore di quel metallo in America Latina. Un cortocircuito (forse generato dal crollo di alcune rocce) ha provocato l'incendio nel tunnel La Esperanza 1, nella città di Yanaquihua, nel dipartimento di Arequipa.

L'incidente risale a sabato, ma la polizia ha potuto confermare il numero delle vittime solo domenica. Le vittime si sono ritrovate seppellite dal crollo a una profondità di circa 100 metri. Oggi all'alba riprendono le operazioni di soccorso, non tutti i corpi sarebbero ancora stati recuperati e portati in superficie. Non si conosce il numero esatto degli operai che si trovavano nella miniera al momento dell'incidente.

Il governo di Dina Boluarte ha espresso le sue condoglianze in un tweet. L'estrazione mineraria è uno dei motori dell'economia peruviana. Il Perù è il secondo produttore mondiale di argento, rame e zinco e il più grande produttore di oro, zinco, stagno, piombo e molibdeno in America Latina. L'anno scorso, 39 persone sono morte in incidenti legati all'attività estrattiva, secondo i dati ufficiali.