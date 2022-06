Orrore in un night club: trovate 22 persone morte

Un terribile massacro è stato scoperto in un night club in un sobborgo di East London, in Sudafrica: all'interno del locale sono stati rinvenuti i corpi senza vita di 22 persone, molti dei quali giovani. Al momento non è chiaro cosa possa aver ucciso tutti i presenti, il capo della polizia provinciale, generale Thembinkosi Kinana, ha spiegato a un canale televisivo locale che "le circostanze della morte non sono note in questo momento".

Secondo la stampa locale le ipotesi più probabili prese in considerazione al momento dagli investigatori sono due: le vittime potrebbero essere state esposte in qualche modo a una sostanza tossica, oppure potrebbero aver perso la vita in una calca generatasi per motivi non chiari. I corpi all'interno del locale, tuttavia, secondo fonti investigative non presentano segni di violenza evidenti: erano tutti accasciati sui tavoli o distesi sul pavimento.