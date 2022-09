Parcheggio sotterraneo si allaga all'improvviso: sette morti annegati

Almeno 10 morti e due dispersi per il temuto passaggio in Corea del Sud del potente tifone Hinnamnor, che ha colpito duramente la parte meridionale della penisola. Dramma nella città di Pohang, nella provincia sudcoreana del Nord Gyeongsang: sette persone sono morte, erano rimaste bloccate in un garage sotterraneo inondato, dove erano entrate per recuperare le loro automobili. I soccorritori, secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa Yonhap, hanno lavorato per ore nel tentativo di pompare via l'acqua dal parcheggio. Due persone sono state tratte in salvo.

Martedì notte i soccorritori hanno dovuto guadare metri di acqua marrone per entrare nel seminterrato quasi completamente sommerso. T utte e nove le persone (7 morti e 2 salvati) erano residenti di un condominio a cui martedì mattina era stato detto dall'ufficio di gestione di spostare le loro auto dal parcheggio. I sopravvissuti - un uomo sulla trentina e una donna sulla cinquantina - sono in condizioni stabili in ospedale.

L'undicesimo tifone dell'anno s'è manifestato con venti fortissimi e precipitazioni record. Il tifone, uno dei più potenti che ha interessato il Paese asiatico da decenni, ha allagato strade ed edifici durante il suo passaggio martedì e lunedì. Hinnamnor ha costretto più di 4.700 persone a fuggire dalle loro case per sicurezza e ha distrutto circa 12mila tra abitazioni ed edifici. Quasi 90mila famiglie sono rimaste senza energia elettrica a causa della tempesta, ma nella maggior parte dei casi l'approvvigionamento è stato ripristinato questa mattina.