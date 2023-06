Spara all'impazzata alla cerimonia dei diplomi: 2 morti

Il bilancio (provvisorio) della sparatoria nel campus della Virginia Commonwealth University di Richmond, in Virginia, è di due morti e cinque feriti. Nel campus era in corso una cerimonia per la consegna dei diplomi di una vicina scuola superiore. I fatti: un uomo armato ha aperto il fuoco martedì nel parco mentre i diplomati delle scuole superiori e le loro famiglie uscivano da un teatro dove si era svolta la cerimonia.

La polizia ha arrestato un sospetto, un ragazzo di 19 anni: lo ha confermato il ??capo della polizia di Richmond Rick Edwards. L'attacco è avvenuto fuori dall'Altria Theatre. Le vittime sono due uomini di età compresa tra 18 e 36 anni, ha detto Edwards. Non ha confermato un servizio televisivo dell'emittente WWBT secondo cui le vittime erano padre e figlio.

Tra i feriti della sparatoria, un uomo di 31 anni ha riportato ferite gravissime e sono stati colpiti anche altri quattro uomini di età compresa tra 14, 32, 55 e 58 anni. Inoltre, una bambina di 9 anni è stata investita da un'auto nel caos che ne è seguito, e molte altre persone sono rimaste leggermente contuse nella calca che si è creata.

La diffusione pressoché incontrollata di armi da fuoco negli Usa è un problema annoso e irrisolto: ne abbiamo scritto spesso in passato. Stragi quotidiane. 18.419 persone sono morte per colpi d'arma da fuoco negli Usa dall'inizio del 2023 (suicidi inclusi, e sono la maggioranza). Ci sono stati 279 mass shooting, definibili come quegli episodi in cui quattro o più persone vengono uccise o ferite con un'arma da fuoco. L'ultimo poche ora fa, in Virginia. La certezza è che ce ne saranno altri.