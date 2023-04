Danno soldi e cibo alla gente: 85 persone morte schiacciate nella calca

Una strage. È salito ad almeno 85 il bilancio delle persone rimaste uccise a causa della calca creatasi durante la distribuzione di denaro e cibo al pubblico organizzata mercoledì sera, 19 aprile, da un gruppo di commercianti nella capitale dello Yemen, Sana'a, controllata dai ribelli Houthi (una milizia sciita appoggiata dall'Iran e proveniente dalle montagne nel nord del Paese). Lo hanno reso noto oggi funzionari Houthi. I feriti sono più di trecento. "Ottantacinque persone sono state uccise e più di 322 sono rimaste ferite in un incidente durante un evento di beneficenza nel quartiere di Bab el Yemen", ha dichiarato una fonte della sicurezza di Sana'a. Il bilancio (ancora provvisorio) è stato confermato da un funzionario delle autorità mediche ribelli. Tra i morti ci sono donne e bambini e circa 50 feriti sono in gravi condizioni, ha detto la fonte della sicurezza, che ha voluto mantenere l'anonimato.

Le persone sono morte schiacciate o asfissiate nel caos che si è generato durante l'evento che prevedeva la distribuzione di donazioni alla popolazione. È piuttosto comune in Yemen, e non solo, che uomini d'affari e persone con grandi disponibilità economiche distribuiscano pubblicamente cibo e soldi durante il Ramadan. Secondo una prima ricostruzione basata sulle parole di alcuni testimoni raccolte da AP, centinaia di persone si erano radunate nei pressi di una scuola dove alcuni commercianti locali avevano annunciato la distribuzione di denaro, pari a circa 10 euro a persona, in occasione della festività islamica di Eid al-Fitr, che segna la fine del Ramadan.

Alcuni soldati appartenenti al gruppo dei ribelli Houti, che controllano la città e il nord del Paese dal 2014, avrebbero sparato in aria per cercare di controllare la folla. Uno dei proiettili avrebbe colpito alcuni cavi elettrici, provocando un'esplosione e causando una fuga precipitosa di parte della folla. La calca incontrollata che è seguita avrebbe causato la strage.

Poco dopo l'incidente, i militari Houti hanno circondato la zona, bloccando l'accesso anche ai giornalisti. Alcuni video pubblicati sui social, tuttavia, mostrano i momenti dell'incidente, con decine di persone a terra, apparentemente senza vita, e immagini di indumenti e scarpe rimasti sul luogo dove si è generato il caos. I due commercianti appartenenti all'organizzazione di beneficenza che aveva organizzato l'evento sono stati arrestati: le autorità li accusano di non aver concordato la distribuzione di soldi e cibo con le forze di polizia.

Attenzione: le immagini che seguono potrebbero urtare la vostra sensibilità.