Bimbo di 1 anno muore all’asilo in circostanze sospette: arrestate 6 donne

Giallo sulla morte di un bambino di un anno nell?asilo nido Fairytales di Dudley, in Inghilterra. Secondo la polizia il piccolo, deceduto il 9 dicembre scorso, sarebbe morto "in circostanze sospette". L'equipaggio dell'ambulanza, chiamata per un arresto cardiaco del bimbo, ha tentato di fare tutto il possibile per salvarlo ma non ce l?hanno fatta.

A seguito di un?ispezione di Ofsted - Office for Standards in Education, Children?s Services and Skills, organo non ministeriale responsabile della valutazione esterna delle scuole in Inghilterra, è stata avviata un?indagine penale. Sei donne sono state arrestate: tre il 16 dicembre scorso con l'accusa di omicidio colposo per negligenza grave (20, 23 e 50 anni) poi rilasciate su cauzione; altre tre (51, 53 e 37 anni) il 4 gennaio 2023. Due delle donne arrestate ieri sono accusate di omicidio colposo aziendale, l'altra di omicidio colposo per negligenza grave.

La polizia delle West Midlands sta svolgendo le indagini trattando la morte del bimbo come ?sospetta?. L'autopsia sul corpicino del bimbo è stata già effettuata ma serviranno ulteriori test per stabilire la causa esatta della sua morte.