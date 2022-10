È morta Eclipse, la cagnolina che prendeva il bus da sola per andare al parco

La città di Seattle, in California piange la morte di Eclipse, un esemplare femmina di 10 anni divenuto celebre per la sua innata autonomia: dopo aver visto insieme al suo padrone quali mezzi pubblici era necessario prendere per andare al parco, l'animale ha iniziato a farlo da solo. Proprio questo suo comportamento, insieme alla sua educazione e dolcezza, avevano reso Eclipse una vera e propria mascotte del trasporto pubblico e una simpatica compagna di viaggio per i cittadini della città statunitense.

Come raccontato dal proprietario Jeff Young, l'abitudine di andare al parco da sola è nata per caso: l'uomo era solito fare una passeggiata con la sua amica a quattro zampe a Belltown Dog Park, raggiungibile con alcune fermate di bus. Poi, un giorno, Eclipse è salita sul mezzo pubblico da sola, lasciando il proprietario seduto sulla banchina a fumare. Da quel momento la cagnolina ha iniziato a viaggiare da sola, entrando presto nel cuore di tutti i suoi concittadini e degli autisti: ormai saliva da sola e scendeva sempre alla fermata giusta, sia all'andata che al ritorno.

Nella mattina di sabato la cagnolina si è spenta all'età di 10 anni. La triste notizia è stata confermata sui social da Jeff Young: "Eclipse si è spenta nel sonno, intorno alle 7 del mattino". Attraverso l'account Eclipse Seattle's Bus Riding Dog, l'uomo aveva raccontato le avventure e le disavventure della cagnolina, compresa la diagnosi di tumore arrivata nei mesi precedenti.

Anche la pagina social della King County Metro ha voluto rendere omaggio ad Eclipse, pubblicando un'immagine della cagnolina e un messaggio: "Eclipse era un cane super dolce, famoso in tutto il mondo, che cavalcava un autobus e una vera icona di Seattle. Hai portato gioia e felicità a tutti e l'hai mostrato noi tutti che i buoni cani apparteniamo all'autobus".