Trovato morto in cella "mangiato vivo da insetti e cimici"

Un uomo è morto in un carcere dopo essere stato mangiato vivo da insetti e cimici. È l'accusa che arriva dalla famiglia di LaShawn Thompson, 35 anni, che era stato arrestato per aggressione semplice negli Stati Uniti, ad Atlanta, l'estate scorsa e portato nel carcere della contea di Fulton. L'uomo era stato collocato nell'ala psichiatrica dopo che i funzionari avevano stabilito che era malato di mente.

Come riporta Usa Today, secondo il rapporto del medico legale della contea, Thompson è stato trovato privo di vita nella sua cella il 19 settembre e dichiarato morto dopo il fallimento dei tentativi di rianimazione da parte della polizia locale e del personale medico. La notizia però è emersa soltanto adesso. Il medico legale ha scritto che sul corpo di Thompson non sono stati riscontrati segni evidenti di traumi, ma l'intero corpo era ricoperto di cimici. Il rapporto segnala anche una "grave infestazione di cimici dei letti" nella cella del detenuto nel reparto psichiatrico. La causa della morte di Thompson, si legge nel rapporto, è stata indicata come indeterminata.

"Il signor Thompson è stato trovato morto in una cella sporca dopo essere stato mangiato vivo da insetti e cimici dei letti", ha dichiarato giovedì l'avvocato della famiglia, Michael D. Harper, chiedendo "un'indagine penale sulla vicenda e importanti cambiamenti nel carcere". "Hanno letteralmente assistito al declino della sua salute fino alla morte", ha detto Harper, aggiungendo che "quando il suo corpo è stato trovato, una delle agenti di detenzione si è rifiutata di praticare la rianimazione cardiopolmonare perché, secondo le sue parole, si è 'spaventata'. La cella in cui era ospitato il signor Thompson non era adatta neanche a un animale malato".

"Non è un segreto che le condizioni fatiscenti e in rapida erosione dell'attuale struttura rendano incredibilmente difficile raggiungere l'obiettivo di fornire un ambiente pulito, ben curato e sano per tutti i detenuti e il personale", ha affermato l'ufficio dello sceriffo in un comunicato, sostenendo che "è proprio per questo che lo sceriffo Patrick Labat continua a chiedere la costruzione di un nuovo complesso carcerario e di giustizia penale della Contea di Fulton che fornisca un livello di assistenza, servizi di salute mentale, sicurezza e pulizia d'élite".