Morto l'uomo che ricevette il cuore di un maiale

La prima persona a ricevere un trapianto di cuore da un maiale geneticamente modificato è morta due mesi dopo lo storico intervento. Si chiamava David Bennett, aveva 57 anni ed era americano. Si è spento martedì otto marzo nella clinica universitaria del Maryland, dove era ricoverato e dove aveva ricevuto il trapianto.

L’uomo, che aveva una malattia cardiaca terminale, si era sottoposto due mesi fa alla procedura sperimentale dopo che l’ospedale aveva ottenuto un’autorizzazione speciale da parte della Food and Drug Administration (Fda), l’ente regolatore dei prodotti alimentari e farmaceutici.

Benett era stato ricoverato per la prima volta nell'ottobre 2021, ed era stato, per ragioni che non sono state rivelate, scartato per un trapianto di cuore convenzionale. È stato allora che gli specialisti lo avevano informato della possibilità di ricevere un cuore di maiale, una procedura sperimentale con rischi e benefici sconosciuti. Il paziente ha accettato, e la Fda ha autorizzato la storica operazione, dato che l’uomo era ineleggibile per un trapianto tradizionale, costretto a letto attaccato a un respiratore e senza altre opzioni per provare a sopravvivere.

Il signor Bennett conosceva i rischi connessi all'operazione, e il fatto che la procedura fosse a tutti gli effetti "un salto nel vuoto". Dopo l'intervento, il cuore "ha funzionato molto bene per diverse settimane" e non erano inizialmente stati rilevati segni di rigetto. Nonostante la scomparsa del paziente, l’intervento è ancora considerato un significativo passo avanti, perché il cuore del maiale non è stato immediatamente rigettato e ha continuato a funzionare per ben oltre un mese, superando una pietra miliare critica per i pazienti trapiantati.

"Il paziente è stato in grado di trascorrere del tempo con la sua famiglia e di partecipare alle sessioni di terapia fisica per recuperare le forze. Ha guardato il Super Bowl con il suo fisioterapista e ha parlato spesso del suo desiderio di tornare a casa con il suo cane Lucky", ha detto ieri il centro medico.

"Abbiamo acquisito intuizioni preziose vedendo che un cuore di maiale geneticamente modificato può funzionare bene all'interno del corpo umano mentre il sistema immunitario è adeguatamente soppresso", ha detto ieri Muhammad Mohiuddin, professore di chirurgia e direttore scientifico del programma di xenotrapianti cardiaci presso la University of Maryland School of Medicine.

"Come per ogni primo trapianto, questo ha portato a preziose intuizioni che speriamo possano aiutare i chirurghi a migliorare i risultati e contribuire a salvare la vita dei pazienti futuri", ha detto Bartley Griffith, il medico che ha eseguito la procedura, che si è detto "devastato dalla perdita del signor Bennett".

Era un paziente coraggioso e nobile che ha combattuto fino alla fine. David Bennett Jr, uno dei figli del defunto, ha detto al team medico e al centro la sua "profonda gratitudine" per aver prolungato la vita di suo padre. " Fino alla fine, mio padre ha voluto continuare a combattere per preservare la sua vita e passare più tempo con la sua amata famiglia. Abbiamo potuto passare alcune settimane preziose insieme mentre si riprendeva dal trapianto, settimane che non avremmo avuto senza questo sforzo miracoloso". La famiglia di David Bennett spera che "questa storia sia l'inizio della speranza e non la fine".