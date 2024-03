Un morto e decine di ricoverati, azienda ritira la pillola anti-colesterolo

Una persona è morta e almeno 76 sono finite in ospedale a causa di una pillola anti-colesterolo, che è stata ritirata dal mercato in via precauzionale. Un'importante azienda farmaceutica giapponese ha dichiarato che sta indagando sul decesso e le ospedalizzazioni che potrebbero essere collegate al suo prodotto a base di lievito di riso rosso. Secondo l'azienda, almeno 76 persone sono state ricoverate in ospedale dopo aver assunto i prodotti a base di riso fermentato Beni Koji. La Kobayashi Pharmaceutical ha segnalato la presenza di questi casi dopo aver emesso un richiamo volontario di cinque prodotti la scorsa settimana.

Come riporta la Bbc l'azienda ha invitato i clienti a smettere di usare le sue pillole, pubblicizzate come integratori per la riduzione del colesterolo. Kobayashi ha dichiarato di sospettare che il problema possa derivare da sostanze tossiche precedentemente non rilevate nelle muffe utilizzate per la produzione del farmaco naturale. Il Beni koji è un riso fermentato con il monascus purpureus, una specie di muffa di colore rosso-violaceo, che è anche ampiamente utilizzato come colorante tradizionale per i prodotti alimentari.

Oggi (26 marzo) l'azienda ha rilasciato una dichiarazione in cui annunciava la "relazione causale" tra il suo prodotto Red Yeast Cholesterol Help e la morte di una persona. La casa farmaceutica ha dichiarato di aver ricevuto un messaggio dalla famiglia in lutto, in cui si diceva che la persona era deceduta a causa di una malattia renale e che la vittima aveva utilizzato il prodotto Red Yeast Cholesterol Help negli ultimi tre anni.

"Anche se stiamo confermando diligentemente i fatti e le relazioni causali, vorremmo riferire questo fatto dal punto di vista della divulgazione tempestiva delle informazioni", ha dichiarato Kobayashi. "La nostra azienda ha sempre dato priorità alla salute dei clienti e ci scusiamo sinceramente per questa situazione", ha aggiunto. I clienti colpiti avevano segnalato sintomi quali alterazione del colore delle urine, gonfiore agli arti e affaticamento. L'azienda ha avviato un'indagine dopo che un medico l'ha avvertita dei problemi di salute segnalati a gennaio, da allora ha continuato a vendere la pillola ma ha istituito una linea telefonica diretta per i clienti. Il prodotto Red Yeast Cholesterol Help ha debuttato sugli scaffali nel febbraio 2021. Secondo i media giapponesi, l'azienda ha venduto finora più di un milione di confezioni.