Prova a digiunare per 40 giorni come Gesù: morto a 39 anni

Ha portato il suo corpo oltre il limite. E non ce l'ha fatta. Un pastore in Mozambico è morto dopo aver tentato di digiunare per 40 giorni, emulando quanto, secondo quanto scritto nella Bibbia, fece Gesù Cristo. Francisco Barajah, fondatore della chiesa evangelica di Santa Trindade, è morto in un ospedale della città di Beira, dove era stato trasportato in condizioni ormai già molto critiche.

Dopo 25 giorni senza cibo (e bevendo presumibilmente pochissima acqua), aveva perso così tanto peso da non riuscire più a reggersi in piedi. Aveva solo 39 anni. I n ospedale ci era andato solo su insistenza di parenti e fedeli. A Barajah era stata quindi diagnosticata un'anemia acuta e un'insufficienza in vari organi. Era stato reidratato, ma nonostante le cure è morto l'altro ieri, secondo quanto riporta la Bbc.

Il parroco era anche insegnante di francese nella cittadina di Messica nella provincia centrale di Manica, al confine con lo Zimbabwe. I membri della chiesa di Santa Trindade hanno poi raccontato che era abituale per il pastore e i suoi seguaci digiunare, ma non per così tanto tempo. Suo fratello Marques Manuel Barajah ha detto che il pastore aveva sì digiunato, ma ha contestato in parte la diagnosi medica sulla sua morte. "La verità è che mio fratello soffriva di pressione bassa", ha detto.