Guida colpita e uccisa dal fulmine, sei turisti feriti: escursione "da sogno" si trasforma in tragedia

L'escursione in uno dei luoghi più affascinanti del pianeta si è trasformata in tragedia. Una guida turistica peruviana è morta e sei turisti francesi sono rimasti feriti da un fulmine che ha colpito la "Montagna dei sette colori" vicino a Cuzco, in Perù. L'identità della vittima è stata confermata dalla polizia: Glauder Paucarmayta, di 47 anni. I turisti feriti, di età compresa tra i 22 e i 40 anni, sono stati ricoverati in una clinica della regione con ustioni di vario grado.

La "Montagna dei sette colori" si trova a circa 100 km a sud di Cuzco ed è considerata una "meraviglia della natura" per le sue fasce colorate originate dalla composizione mineralogica del terreno. In base ai dati della protezione civile peruviana, nell'ultimo anno cinque persone sono morte a causa di fulmini nelle regioni andine del Paese sudamericano. D urante la stagione delle piogge, per ridurre al minimo il rischio di essere colpiti dai fulmini, gli esperti consigliano di stare lontani dalle cime delle montagne, dalle antenne, dagli alberi, dai lampioni e da qualsiasi altro elemento che risalti nel paesaggio.