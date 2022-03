Orrore al luna park: vola dalla giostra e muore a 14 anni

Un ragazzo di 14 anni ha perso la vita dopo essere caduto da una giostra in funzione dell'Icon Park di Orlando, in Florida (Stati Uniti). La tragedia è avvenuta sotto gli occhi di decine di testimoni, che hanno ripreso la terribile scena mentre erano intenti a filmare l'attrazione. L'incidente, avvenuto nella serata di giovedì, ha avuto luogo sulla torre indipendente più alta del mondo: una giostra presente in diversi parchi divertimento, anche italiani, che solitamente porta i passeggeri in alto molto lentamente, per poi precipitare in picchiata a forte velocità, frenando al momento giusto, poco prima di toccare terra. Come mostrano le immagini diffuse sui social (ma che preferiamo non mostrarvi), l'incidente è avvenuto proprio durante la fase di frenata della giostra, con il giovane che è scivolato via dalla postazione, cadendo rovinosamente al suolo, tra le urla dei presenti. Purtroppo, l'immediato soccorso e il trasferimento in ospedale non sono serviti: per il giovane non c'è stato nulla da fare

La società che gestisce il parco ha dichiarato di essere al lavoro insieme alle autorità per determinare l'esatta dinamica dell'incidente e le sue cause. "I nostri cuori sono rivolti alla famiglie di questo ragazzo", ha affermato ohn Stine, direttore delle vendite e del marketing di The SlingShot Group. L'attrazione rimarrà chiusa fino a data da destinarsi. Per l'Icon Park, purtroppo, non si tratta della prima tragedia. Nel settembre del 2020 un ragazzo di 21 anni è deceduto durante un controllo di sicurezza all'ingresso dell'attrazione StarFlyer.