Morto in circostanze sospette un altro magnate russo

Un’altra morte sospetta tra la cerchia dei fedelissimi di Putin. Il direttore generale della russa Far East and Arctic Development Corporation, Ivan Pechorin, 39 anni, è stato trovato morto sull'isola di Russky, nel Mar del Giappone, al largo dell'estremo oriente russo. Sembra che il magnate russo sia morto a seguito di una caduta da uno yacht in preda ai fumi all'alcol. Pechorin era l’uomo dell’Artico di Putin, ossia una specie di delegato del presidente per l’amministrazione delle immense risorse energetiche dell’Artico. A febbraio era morto improvvisamente anche Igor Nosov, l’ex amministratore delegato della stessa società.

Dall’inizio della guerra questa non è la prima morte “accidentale” tra le persone legate a Putin. Prima di lui c’è stata quella di Ravil Maganov, top manager della compagnia petrolifera Lukoil, il decesso di Sergey Protosenya, ex CEO di Novatek e di Vladislav Avayev, già vicepresidente di Gazprombank.