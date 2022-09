Muore dopo un bagno nella vasca: la moglie chiede un milione di risarcimento ad Airbnb

Una donna di 54 anni, Sandra Bermingham, è pronta a chiedere ad Airbnb un risarcimento milionario per la morte del marito Paul, avvenuta dopo aver contratto un'infezione in una vasca idromassaggio degli alloggi messi a disposizione dal servizio. I fatti risalgono sei anni fa quando la famiglia, marito, moglie e due figli, si erano recati a Malta per una vacanza di due settimane, alloggiando in un'abitazione prenotata tramite Airbnb e dotata di una grande vasca. Dopo un bagno l'uomo ha contratto il batterio della Legionella, presente nell'acqua a causa di una non adeguata igienizzazione dell'impianto.

Dopo aver fatto ritorno a Islington, nel nord di Londra, in Inghilterra, le condizioni di Paul sono peggiorate, fino al ricovero d'urgenza al Whittington Hospital. Messo in coma farmacologico dai medici, l'uomo è deceduto dopo due settimane a causa di una grave forma di polmonite. Adesso, a sei anni dalla tragedia, la moglie vuole citare in giudizio il sito di prenotazioni per case vacanze, chiedendo un milione di sterline di risarcimenti per la terribile perdita.

"Non credo che la vasca idromassaggio fosse stata adeguatamente mantenuta e credo che non venisse utilizzata da molto tempo prima del nostro arrivo - ha detto la donna alla stampa britannica - In un ambiente simile è facile la proliferazione di batteri come la Legionella. Airbnb non ha indagato su questo caso e non ha mai offerto alcun tipo di supporto alla mia famiglia. Non abbiamo ricevuto alcun risarcimento e io porto avanti da sola la mia battaglia perché venga fatta giustizia". Airbnb, dopo le dichiarazioni della donna, ha manifestato il dispiacere per il tragico evento, rimanendo a disposizione della famiglia e delle autorità per ulteriori chiarimenti o indagini.