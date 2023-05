Infastidisce i passeggeri e scoppia la rissa in metro: morto un uomo

Preso in una morsa da un altro passeggero, muore in metropolitana. È successo lunedì pomeriggio a Manhattan, nel cuore di New York. Erano le 14.27 quando la polizia è stata chiamata per una rissa avvenuta all'interno di un treno fermo alla stazione di Broadway-Lafayette Street/Bleecker Street in attesa dei soccorsi. A perdere la vita è stato un uomo di 30 anni, mentre è al vaglio delle autorità la posizione del passeggero con cui ha avuto una colluttazione e che ne ha provocato probabilmente il decesso.

Secondo quanto ricostruito, il giovane deceduto avrebbe iniziato a infastidire gli altri passeggeri con un atteggiamento aggressivo, finché un ragazzo - di sei anni più giovane - non è intervenuto per cercare di placarlo. Un tentativo che però è sfociato in una violenza rivelatasi fatale, come mostra un filmato pubblicato su Facebook dal giornalista freelance Juan Alberto Vazquez.

Nel video si vede il passeggero che stringe le braccia attorno al collo della vittima mantenendo la presa per diverso tempo. Il 30enne tenta disperatamente di liberarsi, finché non perde i sensi. I tentativi di rianimarlo si riveleranno vani. L'uomo viene portato all'ospedale Lenox Health, nel Greenwich Village, dove viene dichiarato morto poco dopo.

Il 24enne (che secondo fonti citate dal New York Post sarebbe un ex marine) è stato preso in custodia dalla polizia per essere interrogato, ma è stato rilasciato quasi subito. Al momento non è formalmente indagato e non ci sono accuse contro di lui. Le indagini sono ancora in corso e la polizia attende il responso dell'autopsia per conoscere con certezza la causa del decesso.

Certo è che il video è piuttosto eloquente. Secondo il giornalista che ha ripreso la scena, il 30enne avrebbe iniziato a urlare "in modo aggressivo" contro gli altri passeggeri, lamentandosi di non aver né da mangiare né da bere. "Non mi dispiace andare in prigione e finire lì la mia vita. Sono pronto a morire" avrebbe detto. Uno sfogo che ha intimorito non poco le persone presenti sul convoglio. Vazquez ha però anche riferito che fino a quel momento l'uomo non aveva aggredito fisicamente nessun passeggero.

Resta il fatto che l'ex marine è intervenuto e i due hanno ingaggiato una colluttazione. Nel filmato si vede il 24enne che è a terra, l'altro uomo è sopra di lui con il collo stretto in una morsa mentre un terzo passeggero cerca di tenergli ferme le braccia. I due sarebbero rimasti fermi in questa posizione per circa 15 minuti, ha raccontato Vazquez, "mentre altri passeggeri e l'operatore del treno chiamavano la polizia". L'uomo "si muoveva e continuava a difendersi" ha detto ancora il giornalista, aggiungendo che il 24enne era intervenuto per dare una mano e nessuno lì dentro si aspettava un finale così drammatico.