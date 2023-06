Uomo inghiottito e ucciso dal motore di un aereo di linea: tragedia dopo l'atterraggio

Una morte assurda e atroce. Un addetto aeroportuale dell'aeroporto internazionale di San Antonio, Texas, Stati Uniti, è morto dopo essere stato risucchiato nel motore di un Airbus A319. L'incidente sul lavoro è avvenuto venerdì scorso intorno alle 22 e 25. Un aereo della Delta Air Lines, volo Delta111, era appena atterrato nello scalo texano, proveniente da Los Angeles, e stava rullando verso un gate di arrivo. Secondo quanto reso noto dai funzionari del National Transportation Safety Board (NTSB) il lavoratore (non è stata resa nota l'identità) è stato risucchiato nell'unico motore che l'aereo in questione aveva acceso in quel momento.

"L'NTSB è in contatto con Delta. Stiamo raccogliendo tutte le informazioni disponibili a capire cosa potrebbe essere accaduto". Unifi Aviation (l'azienda per cui lavorava la vittima) che fornisce operazioni di assistenza a terra per Delta Airlines e altre compagnie aeree, si è detta "profondamente addolorata per la morte dell'operaio durante un tragico incidente". E' stata aperta un'inchiesta.

"Siamo profondamente rattristati da questo incidente e stiamo lavorando con le autorità mentre iniziano le loro indagini", ha fatto sapere domenica la società che gestisce l'aeroporto di San Antonio. "Condivideremo maggiori informazioni non appena i dettagli saranno disponibili".

Il precedente

Si tratta del secondo incidente mortale simile nel giro di sei mesi. Un lavoratore dello staff di terra di 34 anni era morto dopo essere stato "risucchiato" in un motore aereo all'aeroporto di Montgomery, in Alabama, alla fine dello scorso anno. L'Occupational Safety and Health Administration ha stabilito che l'incidente mortale avrebbe potuto essere evitato se fossero state seguite le abituali procedure di sicurezza.