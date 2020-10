Volano fino in Turchia per farsi sbiancare i denti: uomo muore a 33 anni, in coma gli altri due

Dall’Irlanda del Nord fino in Turchia per farsi curare i denti, ma il viaggio è finito in tragedia. Richard Molloy, 33 anni, è stato trovato morto nell’appartamento di Marmaris, nel Sud del Paese, che aveva affittato insieme ai due suoi due compagni di viaggio: Declan Carson e Aaron Callaghan che sono finiti in coma. Non è chiaro cosa abbia provocato il malore che ha ucciso il 33enne e messo a serio repentaglio la vita degli altri due. Sul caso le indagini sono solo all’inizio. Secondo indiscrezioni non confermate i tre avrebbero assunto dei farmaci legati trattamento, ma al momento non si conosce né quali siano i medicinali incriminati né se abbiano effettivamente giocato un ruolo nella tragedia.

In Turchia per farsi curare i denti, epilogo tragico: i fatti

Secondo il Guardian, che cita fonti vicine alle vittime, i tre avevano deciso di volare a Belfast fino a Marmaris per sottoporsi ad un’operazione di sbiancamento dei denti.

Non da oggi, in virtù dei prezzi molto competitivi rispetto ai Paesi occidentali, ogni anno la Turchia accoglie centinaia di migliaia di persone che soggiornano nel Paese al solo scopo di curarsi: si va dai trapianti di organi alla chirurgia cardiaca, ma un ruolo importante lo gioca anche il settore odontoiatrico.

Il parlamentare nordirlandese John Finucane ha definito la tragedia "assolutamente straziante" spiegando che i tre turisti erano "tre giovani sani e perfettamente in forma". Una portavoce del ministero degli Esteri ha invece fatto sapere di essere “in contatto con le autorità turche" per fornire assistenza alle vittime. Al momento Callaghan e Carson si trovano ancora in Turchia, mentre le autorità si stanno mobilitando per far rientrare la salma di Molloy in Irlanda del Nord.

