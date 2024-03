Trovato impiccato il vicepresidente del colosso petrolifero russo Lukoil

Un'altra morte sospetta in Russia. La più grande compagnia petrolifera del Paese, Lukoil, ha annunciato la morte "improvvisa" del suo vicepresidente Vitaly Robertus. In un comunicato il colosso del petrolio sostiene che il dirigente sia stato trovato impiccato. Robertus aveva 54 anni ed era alla Lukoil da più di 30 anni: il suo decesso è l'ultimo di una serie di alti dirigenti del settore morti in circostanze sospette. Lo scorso ottobre, era morto all'età di 66 anni il dirigente della stessa Lukoil, Vladimir Nekrasov, per "insufficienza cardiaca", secondo quanto dichiarato dall'azienda.

Già nel 2022, era stato trovato morto un altro dirigente del colosso, Alexander Subbotin, apparentemente per un attacco di cuore. Sempre nello stesso anno l'allora presidente di Lukoil Ravil Maganov era deceduto dopo essere caduto dalla finestra di un ospedale di Mosca.