Mosca cambia versione sull'attacco al Crocus City Hall: ora ammette responsabilità dell'Isis

Per la prima volta, Vladimir Putin ha riconosciuto le resposnabilità dell'Isis nell'attacco al Crocus City Hall di Mosca del 22 marzo scorso, nel quale sono morte 144 morti persone. Fin da subito, la Russia aveva cercato di accreditare agli occhi del mondo la versione della "mano ucraina" dietro l'attentato, ma ora la Fsb (Servizio federale per la sicurezza della Federazione Russa) ammette il ruolo dello Stato islamico, pur non rinunciando a lanciare accuse all'Ucraina e alla Nato: "Durante l'indagine è stato accertato che i preparativi, il finanziamento, l'attacco e la ritirata dei terroristi sono stati coordinati via Internet da membri del gruppo del Khorasan", ovvero il ramo afghano dell'Isis.

Lo ha dichiarato il direttore dell'Fsb, Alexander Bortnikov, in una riunione del Consiglio dei capi delle agenzie di sicurezza e dei servizi speciali degli Stati membri della Csi a Bishkek. Secondo Bortnikov, riporta l'agenzia di stampa russa Ria Novosti, due dei quattro esecutori materiali erano arrivati in Russia dalla Turchia poco prima dell'attentato.

Nuove accuse a Ucraina e Nato: "Trasferiscono mercenari terroristi dal Medio Oriente"

La Russia non ha tuttavia rinunciato ad accusare Kiev di aver avuto un ruolo diretto nell'attacco all'auditorium Crocus di Mosca. "L'indagine è in corso, ma posso già dire con sicurezza che l'intelligence militare ucraina è stata direttamente coinvolta in quell'attacco", ha sottolineato il capo dell'Fsb. I Paesi Nato, inoltre, secondo quanto sostenuto dal regime di Putin starebbero portando avanti un'operazione di trasferimento di mercenari e terroristi in Ucraina, da utilizzare contro la Russia: "Stiamo registrando il massiccio trasferimento in Ucraina di mercenari e militanti di organizzazioni terroristiche internazionali dal Medio Oriente, dal Nord Africa e dall'Afghanistan con l'aiuto dei paesi della Nato".

L'attentato

La sera del 22 marzo alcuni uomini in mimetica hanno fatto irruzione nella più grande sala concerti di Mosca, dove erano presenti centinaia di persone. Il commando ha fatto fuoco con delle mitragliatrici: le immagini documentano delle vere esecuzioni. L'obiettivo palese era uccidere il maggior numero possibile di persone. La brutale sparatoria è andata avanti per circa mezz'ora. L'edificio è in seguito andato in fiamme per via di una bomba incendiaria, secondo quanto dichiarato da Ria Novosti.

L'attacco è stato rivendicato dall'Isis K, la branca afghana dello Stato islamico: "I combattenti "hanno attaccato hanno attaccato un grande raduno di cristiani nella città di Krasnogorsk, alla periferia della capitale russa, Mosca, uccidendo e ferendo centinaia di persone e causando grandi distruzioni al posto prima di ritirarsi nelle loro basi in sicurezza", si legge nella rivendicazione.

Nei giorni successivi alla strage il tribunale russo di Basmanny ha convalidato l'arresto di tutti e quattro gli imputati tagiki per l'attentato Crocus City Hall a Mosca Dalerdzhon Mirzoyev, Saidakrami Rachabalizoda, Shamsidin Fariduni e Muhammadsobir Fayzov. Due di loro si sono dichiarati colpevoli. I video degli interrogatori sono trapelati mostrando brutali pestaggi da parte delle forze si sicurezza russe.