Mosca prende il controllo di Danone e Carlsberg

La Russia ha preso il controllo delle filiali della francese Danone e della danese Carlsberg presenti sul territorio della Federazione. Una misura che sembra rispondere alle intenzioni delle due aziende europee di uscire dal mercato russo dopo l'invasione in Ucraina.

Il 98,56% delle azioni del birrificio russo Baltika, appartenente a Carlsberg, e decine di migliaia di azioni appartenenti a Danone sono poste "temporaneamente" sotto il controllo dell'Agenzia federale per la gestione delle proprietà statali, quindi sotto il controllo dello stato russo. Il provvedimento segue quanto accaduto lo scorso aprile, quando le filiali russe della tedesca Uniper e della finlandese Fortum sono state prese sotto il controllo statale russo. La misura è contenuta in un decreto presidenziale del 25 aprile scorso, pubblicato nella gazzetta ufficiale russa solo ieri 16 luglio.

Cosa è successo

Come detto, il provvedimento della Russia arriva dopo che la francese Danone e la danese Carlsberg avevano annunciato di voler uscire dal mercato russo a seguito della guerra in Ucraina. La multinazionale della birra aveva reso noto lo scorso marzo che avrebbe venduto tutte le sue attività in Russia, dove sono impiagate almeno 8.400 persone. Il mese scorso, la svolta. La Carlsberg aveva comunicato di aver trovato un acquirente anonimo per l'attività, più di un anno dopo aver annunciato la sua uscita dal mercato a causa del conflitto in Ucraina. Ma a seguito del decreto presidenziale, le prospettive del processo di vendita della multinazionale delle bevande alcoliche sono ora molto incerte, stando quanto precisato dalla stessa Carlsberg.

Danone invece aveva annunciato lo scorso ottobre di aver deciso di avviare un processo per trasferire il controllo effettivo della sua attività Essential Dairy and Plant-based (EDP), che rappresenta l'attività lattiero-casearia e vegetale in Russia. "Danone - riportava la nota - ritiene che questa sia l'opzione migliore per garantire la continuità aziendale locale a lungo termine, per i suoi dipendenti, consumatori e partner". Nei primi 9 mesi del 2022, l'attività EDP Russia ha rappresentato circa il 5% delle vendite nette di Danone.

L'operazione messa ora in campo da Mosca potrebbe comportare una perdita fino a 1 miliardo di euro per l'azienda francese.

