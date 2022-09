A Mosca i funerali di Mikhail Gorbaciov: presenti Medvedev e Orban, assente Putin

Si è conclusa a Mosca la cerimonia d'addio dell'ex presidente dell'Urss Michail Gorbaciov, scomparso lo scorso 30 agosto all'età di 92 anni. La camera ardente, nella quale hanno sfilato in migliaia tra cittadini comuni, politici e personalità, si è svolta nella Sala delle Colonne della Casa dei sindacati oggi 3 settembre, lo stesso luogo in cui fu esposto il corpo di Josef Stalin dopo la sua morte nel 1953.

Per dare l'ultimo saluto al leader della 'Perestrojka', centinaia di persone con fiori in coda hanno formato una fila enorme all'ingresso dello storico palazzo moscovita.

Tra i presenti, famosi politici, giornalisti, attori, personaggi pubblici, compresi quelli con cui Gorbaciov era amico, e rappresentanti del corpo diplomatico sono giunti per l'ultimo saluto. Come noto, il presidente russo Vladimir Putin non ha partecipato al funerale, a causa della fittissima agenda politica che lo vede a San Pietroburgo. A dare l'ultimo saluto al leader dell'Urss anche l'ex presidente russo e vicepresidente del Consiglio di sicurezza Dmitri Medvedev, mentre il primo ministro russo Mikhail Mishustin e il governo hanno inviato corone di fiori.

Con la Russia isolata dalla sua campagna militare in Ucraina, nessun leader straniero è stato presente, a parte il premier ungherese Viktor Orban, a Mosca per una serie di incontri. Altri paesi europei avevano precedentemente annunciato che avrebbero inviato rappresentanti dei loro governi al funerale di Gorbaciov. Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, invece, ha avuto una telefonata con Vladimir Putin per esprimere le sue condoglianze per la scomparsa di Gorbaciov, sottolineando "il suo ruolo influente nella storia mondiale".

Gorbaciov sarà sepolto oggi stesso 3 settembre nel cimitero di Novodevichy, il più prestigioso dell'Unione sovietica dopo la necropoli delle mura del Cremlino. L'ex leader troverà posto accanto alla moglie Raisa, a soli dieci passi dal generale Aleksandr Lebed, politico molto popolare nella Russia post-sovietica e morto in un incidente nel 2002, e a 50 passi dal primo presidente della Federazione russa e suo grande antagonista Boris Eltsin, sepolto proprio al centro del cimitero nel 2007 in una tomba inconfondibile che ha scolpito nel marmo un tricolore russo che si muove al vento.