La mamma si ubriaca e "perde" il figlio, lui finisce in ospedale con una crisi epilettica

Una mamma a una festa aziendale beve troppo e "perde" il figlio, che nel frattempo si allontana ma si sente male e viene portato in ospedale per una crisi epilettica. Succede a Mosca e adesso sulla vicenda sono in corso accertamenti.

Secondo quanto riportano i media locali, la donna è andata a una festa di fine anno portando con sè il figlio dodicenne. Avrebbe però bevuto troppo perdendo di vista il ragazzino, che nel frattempo si era incamminato verso il parcheggio forse per aspettarla in auto. L'adolescente però ha avuto una crisi epilettica. Alcuni passanti lo hanno visto per terra e hanno chiamato i soccorsi.

Proprio mentre i medici caricavano il ragazzino sull'ambulanza, è arrivata la mamma. Ha chiesto di andare in ospedale col figlio ma invece è scattato il protocollo per chi viene trovato in pubblico ubriaco. Solo quando si è ripresa è stata informata sulle condizioni del figlio e ha potuto raggiungerlo.