Mosca dovrà pagare a Kiev i danni causati dalla guerra in Ucraina

Dopo il ritiro dei soldati russi da Kherson si contano di danni della depredazione delle truppe del Cremlino. Nella città ucraina, tornata sotto il controllo di Kiev dopo mesi di occupazione, rimangono gli scheletri delle strutture. I russi in ritirata hanno completamente distrutto tutte le infrastrutture critiche, compresa una torre della TV alta 100 metri e almeno quattro ponti.

E non avrebbero risparmiato nemmeno la centrale elettrica di Kherson, che garantisce l'approvvigionamento energetico dell'intera riva destra del fiume Dnipro nella regione di Kherson e di buona parte della regione di Mykolaiv. "È stata "praticamente distrutta, non esiste più", scrive su Facebook il capo della società energetica Ukrenergo, Volodymyr Kudrytskyi. Il presidente ucraino però sostiene che si sta lavorando per il ripristino della fornitura di elettricità e delle linee di comunicazione nei territori della regione di Kherson.

La risoluzione Onu

Con l'ennesima prova della violenza e della distruzione delle truppe del Cremlino durante il conflitto, il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky promette che l'aggressore russo "pagherà per quello che ha fatto". Il leader di Kiev ha infatti ricevuto l'auspicata condanna dal Palazzo di Vetro di New York affinché Mosca paghi per i danni che ha inflitto all'Ucraina durante la guerra.

L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, nella giornata di oggi 14 novembre, ha approvato, con 94 voti favorevoli, 14 contrari e 73 astenuti, una risoluzione in cui si ritiene la Russia responsabile per l'invasione dell'Ucraina, anche attraverso il pagamento di risarcimenti. Iran e Cina figurano tra i 14 Paesi che si sono opposti al provvedimento.

La risoluzione, che ha ricevuto il livello di sostegno più basso tra le cinque relative all'Ucraina adottate dall'Assemblea Generale da dopo l'invasione, riconosce la necessità di istituire "un meccanismo internazionale per la riparazione di danni, perdite o lesioni" derivanti dagli "atti illeciti" della Russia. Raccomanda, inoltre, che i Paesi membri dell'Assemblea, in collaborazione con l'Ucraina, creino "un registro internazionale" per documentare i danni causati dalla Russia.

A quanto ammontano i danni

Difficile avere informazioni precise sui danni inflitti da Mosca dopo nove mesi di conflitto. Un primo dato è arrivato lo scorso mese, quando la presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen ha citato la stima "scioccante" della Banca Mondiale: 350 miliardi di dollari. Zelensky ha invece chiesto agli alleati di aiutarlo a finanziare il deficit di 38 miliardi di dollari previsto per il bilancio pubblico dell'anno prossimo a causa della guerra in corso.