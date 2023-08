Mosca ancora sotto attacco: abbattuti 2 droni. Esplode impianto vicino la capitale

La Russia ha dichiarato di aver abbattuto due droni ucraini nei pressi di Mosca, uno vicino a un grande aeroporto a sud della città e uno a ovest della capitale. "Un tentativo del regime di Kiev di effettuare un attacco terroristico con veicoli aerei senza pilota è stato impedito sopra il territorio della regione di Mosca", ha dichiarato il ministero della Difesa. Sempre in mattinata un'esplosione ha scosso una fabbrica nella città di Sergiev Posad, 50 chilometri a nord-est della capitale, ferendo almeno 16 persone. L'esplosione sembra essere avvenuta in un magazzino contenente attrezzature pirotecniche. I filmati non verificati diffusi sui social media hanno mostrato un'enorme colonna di fumo e grattacieli con le finestre saltate. Secondo l'agenzia russa Tass , che ha citato i servizi di emergenza, nonostante i sospetti iniziali non sembra che l'esplosione sia stata causata da un attacco di droni e non è ancora chiara la dinamica dei fatti.

Gli attacchi aerei dei droni all'interno della Russia sono aumentati da quando un drone è stato distrutto sopra il Cremlino all'inizio di maggio. Sempre a maggio sono state colpite aree civili della capitale e all'inizio del mese un quartiere commerciale di Mosca è stato preso di mira due volte in tre giorni. Nei giorni scorsi, i velivoli a pilotaggio remoto ucraine, hanno attaccato una nave cisterna russa e una base navale nel porto russo di Novorossijsk, sul Mar Nero. Il governo di Volodymyr Zelenskiy di solito non commenta chi si cela dietro gli attacchi in territorio russo, anche se i funzionari hanno espresso pubblicamente la loro soddisfazione. Il New York Times ha riferito a maggio che le agenzie di intelligence degli Stati Uniti ritenevano che dietro l'attacco del drone al Cremlino ci fossero spie ucraine o servizi segreti militari.

La Russia di Vladimir Putin ha invaso l'Ucraina nel febbraio 2022, scatenando una guerra che ha distrutto le città ucraine e ucciso decine di migliaia di soldati di entrambi i Paesi. La Russia ha lanciato migliaia di bombardamenti a lungo raggio sull'Ucraina durante tutta la guerra, spesso colpendo obiettivi civili lontani dal fronte. In tutto 499 bambini sono stati uccisi e più di 1.594 feriti in Ucraina nel corso della guerra, secondo gli ultimi dati diffusi dall'ufficio del procuratore generale dell'Ucraina.Lunedì sera missili di Mosca hanno colpito due volte la città ucraina orientale di Pokrovsk, uccidendo nove persone, ferendone 82 e distruggendo appartamenti e un hotel popolare, hanno detto i funzionari.

